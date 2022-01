Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Gianfranco Mariuzzo padrone del circuito Master Cross Selle Smp

NewTuscia – SANTA MARINELLA – A cavallo tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini è riuscita ad acquisire risultati esaltanti nel ciclocross, specialità che la sta tenendo impegnata dalla fine di settembre e che avrà il doppio momento clou in questo mese di gennaio con i Campionati Italiani FCI in Friuli Venezia Giulia e quelli Nazionali CSI ad Ostia.

Di rilievo le performances ottime di Gianfranco Mariuzzo tra Veneto e Friuli che ha vinto la classifica finale del Master Cross Selle Smp ed ha ben figurato al Trofeo Città di San Fior (terzo assoluto master terza fascia over 54 e secondo di categoria master 6), al Memorial Manlio Tonelli e al Trofeo Cartoveneta (in entrambe le gare primato assoluto tra gli over 54 e di categoria master 6).

Nel trittico veneto-friuliano in luce anche Michele Feltre al Trofeo Città di San Fior (sesto assoluto master terza fascia over 54 e secondo di categoria master 7), al Memorial Manlio Tonelli (quarto assoluto master over 54 e secondo di categoria master 7) e al Trofeo Cartoveneta (nono assoluto master over 54 e ancora un altro secondo posto di categoria master 7). Per Feltre anche l’ottava piazza finale tra i master 7 del circuito Master Cross Selle Smp.

Il team ha trovato grande soddisfazione nel ben figurare con Libero Ruggiero al Ciclocross dell’Anno in Emilia Romagna a Casalecchio di Reno concluso al secondo posto di categoria master 2.

Unico atleta laziale del roster santamarinellese impegnato nelle ultime uscite agonistiche è stato Claudio Albanese che ha terminato in decima posizione tra i master 6 la propria gara al Gran Premio Città di Ferentino, ultima prova del Giro d’Italia Ciclocross.

Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini