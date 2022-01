La Regione Lazio approva il progetto Gesthome.it di Softita SRL, concesso il contributo del fondo europeo di Lazio Innova

Il progetto dedicato ad agenti ed agenzie immobiliari è stato votato tra i più interessanti tra i molteplici presentati in regione

La Regione Lazio nella figura della "Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca" ha premiato il progetto GestHome.it dell'azienda Softita Srl come uno dei più interessanti tra i molteplici presentati nell'ambito di "Lazio Innova-Fondo europeo di sviluppo regionale".

GestHome.it ha ottenuto 72 punti sui 100 disponibili, ottenendo il 100% del contributo ammesso in fase di presentazione del progetto.

Il progetto GestHome.it riguarda tutta una serie di servizi innovativi riservati al mondo dell’immobiliare, settore nel quale l’azienda e i suoi fondatori vantano tanti anni di esperienza. Offre copertura al mondo dell’immobiliare a trecentosessanta gradi con servizi specifici che vanno dai Video, all’home stanging, ai virtual tour, alle planimetrie 2D e 3D prodotti sempre di alta qualità che aiutano le agenzie e gli agenti a promuovere e quindi a vendere i propri immobili. Di recente è stato anche aperto BrickNews.it un magazine online che abbraccia tutte le notizie del mondo “casa”.

Soddisfatto il CEO di Softita Armidoro Dell’Elce per il risultato ottenuto:

“Siamo un team specializzato nel settore immobiliare che guarda sempre a migliorare il business del settore per noi e per i nostri clienti, fornendo servizi e soluzioni per rispondere alle richieste di un mercato sempre in movimento. Le nostre idee si basano su ricerche, analisi, sviluppo e formazione, elementi che ci consentono di offrire prodotti su misura per i nostri partner ma allo stesso tempo sempre al passo con i tempi”

Questo riconoscimento della Regione Lazio permetterà all’azienda di crescere e di sviluppare nuove idee e collaborazioni, sempre all’insegna della qualità dei servizi offerti.