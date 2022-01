Velletri, Palozzi (Cambiamo): “Addolorati per scomparsa Assessore Trenta”

NewTuscia – VELLETRI – “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’assessore al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, Romina Trenta. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità veliterna e in tutti i Castelli Romani. Ci stringiamo ai cari e alla famiglia Trenta in questo momento di profondo dolore”.

Così, in una nota, Adriano Paloz zi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.