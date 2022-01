Spaccio e banconote false: due arresti a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, nel corso di un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione dei reati di criminalità comun e, hanno notato un giovane a bordo di un’utilitaria che, alla vista dei Carabinieri, assumeva un atteggiamento guardingo ed hanno quindi deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione.

Durante la perquisizione sia personale che della sua auto sono stati trovati dai Carabinieri due dosi di hashish per un peso di circa 5 grammi e la perquisizione è stata quindi subito estesa nelle sua abitazione. Appena i Carabinieri, alla presenza del soggetto fermato, sono entrati nella sua casa per perquisirla, hanno trovato all’ interno un giovane ancora minorenne intento a suddividere in dosi circa mezzo etto di hashish; immediatamente anche il minorenne è stato fermato e dal proseguo della perquisizione sono stati trovati anche 2,5 grammi di cocaina oltre a 6 banconote false da 20 euro.

I due giovani sono quindi stati dichiarati in arresto per spaccio di droga e monete falsificate, ed il minore è stato tradotto presso l’istituto di prima accoglienza della Capitale: la droga e le banconote sono state sequestrate