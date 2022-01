Sebastiano del Piombo a Viterbo, Sgarbi: “Perché buttare via un’occasione così?”

NewTuscia – VITERBO – Vittorio Sgarbi interviene sulle limitazioni imposte dalla Soprintendenza all’allestimento delle opere di Sebastiano Del Piombo a Viterbo, curato con grande perizia, nonostante le imposizioni esterne, da Archeoares: “La Flagellazione e La Pietà. Due capolavori di due tempi distinti, che hanno trovato conveniente spazio in Palazzo dei Priori, nel cosiddetto Museo dei Portici, ricavato nel piano terra, con ampie volte, del cinquecentesco palazzo comunale. Ma perché entrambi, di epoche e umori diversi, nella stessa stanza, incrociati, di traverso, senza profondità e prospettiva (soprattutto la Pietà), invece che in due stanze distinte? E perché”, prosegue Sgarbi, “all’entrata, la più tarda, la Flagellazione, tagliata dalla porta che ne inquadra solo la parte inferiore? E perché la Pietà pressoché al buio, con il paesaggio invisibile, la luce fioca e mal distribuita? Perché? E, ancora, perché quelle scatole, che non sono climabox, con i vetri (non vetri) opachi? E, in basso, la traccia visibile dei corpi illuminanti? Quante dannose imperfezioni per una luce insufficiente e mal direzionata”.