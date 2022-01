Programma RAI su ambiente e sostenibilità

NewTuscia – ROMA – Un viaggio nell’Italia “sostenibile”, un primo programma RAI dedicato all’ambiente in chiave positiva, per inviare messaggi costruttivi destinati a rafforzare l’impegno per l’ambiente. C’è la mano e l’intuizione di un produttore pontino, nel programma che andrà in onda su RAI DUE il 5 gennaio 2022, alle ore 9,00 e finito di montare in questi giorni. Gianluigi Polisena, communica tion manager originario di Sezze che da anni vive e lavora tra Milano e Roma dove dirige strutture per la comunicazione aziendale e la produzione televisiva, torna a produrre un programma per la RAI dopo i successi che lo hanno visto realizzare negli anni scorsi, tra l’altro, diverse trasmissioni televisive da Latina per la tv pubblica. Il titolo del nuovo programma: “Ci vuole un fiore – Italian Green”, è un viaggio nell’Italia fatto di modelli basati su sostenibilità e rispetto dell’ambiente, proposto con un linguaggio molto fresco, facilmente comprensibile al pubblico per meglio veicolare i messaggi programmati. Quattro giovani conduttori: Marco Martinelli, Noemi David, Mario Acampa e Riccardo Cresci, già con varie esperienze televisive maturate su RAI GULP, RAI PLAY, SKUOLA.NET, presentano esempi virtuosi di sostenibilità ambientale interagendo con grandi personaggi televisivi. Si tratta di importanti testimonial molto noti al grande pubblico che, con parole ed esempi, trasmettono messaggi legati al rispetto dell’ambiente. Si va da Bruno Vespa ad Antonella Clerici e Al Bano; e poi ancora: Donatella Bianchi, Mario Tozzi, Stefano Dominella, e i bambini del Coro dell’Antoniano. In evidenza anche alcune realtà aziendali e imprenditoriali che, in diversi settori, rappresentano modello di attenzione al GREEN e alla sostenibilità. ACCADEMIA DEL LUSSO (ROMA – MILANO – La prima struttura di formazione accademica italiana ad articolare un master “Green oriented“), GREENVEST (ROMA – specializzata nell’ottimizzazione delle risorse energetiche), RODA (VARESE- Industria leader internazionale nella realizzazione di mobili e arredi con tecniche e materiali sostenibili), DANI (VICENZA – Prima conceria al mondo ad implementare processi sostenibili nella lavorazione delle pelli), ENERGY DRIVE (NOLA – Esperti nella definizione di impianti e sistemi per abitazioni, in grado di far risparmiare alle famiglie energia e acqua). Il programma, ideato e prodotto da Gianluigi Polisena, è scritto da due autori RAI, Peppe Tortora (autore, tra l’altro di programmi come “Domenica In” e “Porta a Porta”) e Alessandro Migliaccio, e dal giornalista di Latina, Fabio Benvenuti, con la regia di Stefano Sartini.