Oggi Cartoline da Orte presso il Museo Civico

Rassegna “Dal Museo a Filoteo” in streaming il cortometraggio “Orte… ti chiama” a cura dell’EnteOttava Medievale

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Per il periodo che stiamo vivendo, il comune di Orte, in collaborazione con il Museo Civico, le associazioni di promozione turistico-culturale di Orte hanno approntato un programma con meno eventi di socialità diffusa per le strade ma con più momenti di cultura, arte e spettacolo per avvicinare i giovani a queste tematiche oggi più che mai.

Un esempio è costituito dalla settimana che va da oggi 3 a domenica 9 gennaio 2022 con cui si apre l’anno con una serie di conferenze di alto spessore culturale, trasmesse anche in diretta streaming, presso la sede del Museo Civico.

Nei pomeriggi dal 3 al 9 gennaio il Museo Civico sarà aperto con un nuovo allestimento che “svela” il dietro le quinte, cioè tutto il lavoro degli archeologi, dalla scoperta del reperto all’allestimento museale. Verranno esposte importanti epigrafi latine da Seripola e gli elementi più rilevanti del corredo della Tomba dei Delfini.

Con questa settimana culturale di inizio anno gli organizzatori si prefiggono di avvicinare i giovani e i cittadini più sensibili alle bellezze del nostro territorio, affinché possano loro stessi diventare promotori domani di quella cultura della quale oggi più che mai abbiamo bisogno per risollevare il futuro del nostro paese e aumentare una offerta turistica giunta ormai ai minimi termini.

L’assessorato competente e le associazioni che partecipano al progetto intendono partire con il nuovo anno in maniera decisa, creando da subito una “road map” su un’ idea qualificata ed esigente di sviluppo del territorio, fondata sulla valorizzazione delle bellezze turistico culturali.