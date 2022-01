Lazio. Astorre: “Da regione oltre 1,5 mln per imprese mare. Importante per ripartenza”

NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio ha stanziato più di un milione e mezzo di euro per le imprese del mare del territorio. Un’ottima notizia per aiutare la ripartenza di un settore fortemente colpito dalla crisi nata con l’arrivo della pandemia. Il Porto di Civitavecchia, per esempio, sotto il Covid ha visto calare il fatturato del 70%.