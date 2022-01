Incendio a Tuscania, fiamme nei pressi della macchia

NewTuscia – TUSCANIA – Vigili del fuoco di Viterbo impegnati nello spegnimento di un grosso incendio divampato questo pomeriggio nei pressi di ponte San Pietro, a Tuscania.

Non si conosce ancora la causa delle fiamme il cui fumo era visibile anche ad una certa distanza, ma tra le ipotesi non è esclusa quella che l’incendio che ha coinvolto un piccolo casale e la macchia introno si sia originato in seguito a un’esplosione.

Presenti sul posto anche i carabinieri.