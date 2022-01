Fabrizio Giustini: “Mi accingo a costruire la casa di tutti con ”NOI DI CENTRO’ “

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Nella realizzazione di un area Moderata cattolica e laica nel solco di una tradizione liberal-democratica (i cui principi inconfondibili di una storia in cui la classe media italiana veniva garantita nell’esperienza di mezzo secolo dei governi del Paese che hanno portato la nostra patria nella 6 potenza industrializzata a livello mondiale), i valori che garantivano democrazia, libertà e uguaglianza, hanno fatto sì che ognuno potesse realizzare la casa, ‘mettere su famiglia’, contribuire alla economia dell’Italia. La vera libertà si conquista proprio attraverso il posto di lavoro stabile.

Sulla scorta di tale insegnamento, mi accingo a costruire la casa di tutti, ”NOI DI CENTRO”, su incarico conferitomi dall’autorevole On .Dr.Mario Clemente Mastella, segretario nazionale “Noi di Centro”. Mi accingo a dare luogo alla nascita e all’organizzazione di questa creatura per Viterbo e, insieme a donne e uomini dell’intera hinterland della nostra provincia, al coordinamento provinciale di “NOI DI centro”.

Sulla scorta del nostro Segretario Nazionale, che seguo da tanti anni e che mi dà la carica, nonché passione civica e morale necessarie, mi accingo di intraprendere l’ iniziativa, così, invito tutte le donne e uomini di buona volontà, animate da valori e principi democratici e che hanno a cuore le sorti di Viterbo e Provincia a partecipare il più possibile al progetto. Questa iniziativa, a mio modesto avviso, è necessaria per contribuire ad un progetto ambizioso volto a portare, nella misura possibile, nella sede nazionale istanze sensibili dalle periferie da parte di tutti i cittadini tramite le nostre rappresentanze parlamentari.

Essere artefici del nostro destino: è pur vero che con la volontà, la forza e la determinazione, possiamo determinare le sorti. Mai come adesso, visto che le esperienze passate e la mancanza di un “Forte PARTITO DI CENTRO”, volto a garantire equilibrio tra destra e sinistra , non possono determinare alcun governo, autorevole, sensibile alla politiche per i giovani, lavoro, industria, fisco, progresso e libertà.

Con questi principi di responsabilità, pur essendo giovane, rinnovo il caldo invito nel rispetto di ognuno e ringrazio per la massima disponibilità già ottenuta. Che sia ben chiaro, non ci sono preclusioni per alcuno/a:porte spalancate.”

Per aderire, rivolgersi a Fabrizio Giustini:

Telefono 340/2583711,

E-mail Fabrizio.giustini@.it

Un sentito grazie di cuore!