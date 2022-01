Esercito Italiano e Comune di Vetralla insieme il 6 gennaio per il piccolo Matias

NewTuscia – VETRALLA – Il giorno della Befana, 6 gennaio 2022, sarà un giorno memorabile nel magico Regno di Babbo Natale a Vetralla! La Befana arriverà per accogliere tutti i bambini che vorranno incontrarla oltre a colorare la giornata con delle sorprese straordinarie e soprattutto all’insegna della solidarietà.

Con il Patrocinio del Co mune di Vetralla, il benestare delle Autorità locali e la preziosa partecipazione dell’Esercito Italiano, si terrà infatti una manifestazione in memoria del piccolo Matias per incentivare la raccolta fondi promossa proprio dal Comune di Vetralla a favore della mamma.

Un elicottero dell’Aviazione dell’Esercito scenderà e si tratterrà in mostra statica a disposizione di tutti i bambini. Con tale gesto l’Esercito Italiano dimostra ancora una volta di essere vicino alla gente e contribuisce a donare, soprattutto ai più piccoli, una giornata indimenticabile in ricordo di Matias.

Come sempre nel Regno di Babbo Natale, la giornata, che inizia alle 9:30 fino alle 19:30 con orario continuato e INGRESSO GRATUITO, sarà farcita di animazione, spettacoli, incontri con le mascotte e i personaggi del Regno, incontri con Babbo Natale e la Befana, attrazioni, food e si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Sarà una giornata straordinaria, e ancora di più sarà farne parte!

Amministrazione Comunale Vetralla