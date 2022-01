Ottimi risultati per gli under 14 e 15 dell’Asd Real Azzurra Etruri calcio

NewTuscia – BOLSENA – “Calza epifanica in arrivo piena di dolciumi” per le Categorie Under 14 ed Under 15 dell’ASD Real Azzurra Etruria calcio brave a “comportarsi calcisticamente bene” togliendosi dalla palude retrocessione.

I ragazzi di coach Andrea Colonnelli si sono portati avanti con il lavoro guadagnandosi un tesoretto di +3 sul terz’ultimo posto. 10 i punti conquistati in altrettante gare, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. 17 le reti realizzate con la classifica bomber guidata da Luca Billi con 9 reti. A ruota Mattia Savastano con 3, Giordano D’Ascenzi con 2, Gabriele Cantucci, Pietro Franci, Filippo Paolini con 1. 30 quelle subite per un differenziale di -14. Alla ripresa dell’attività gara casalinga contro un SSDARL Champions Club S.A. che orbita nei quartieri alti della classifica. Quattro i punti di vantaggi sulla zona pericolo per gli Under 14 di Gianfranco “Lallo” Montagnoli. Che hanno conquistato 11 partite in 10 gare, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. 12 le reti realizzate con supermattatore Mattia Savastano con 10. A ruota con 1 rete Riccardo Polacco e Filippo Paolini. 19 le reti subite per un differenziale di -7. Alla ripresa del Campionato prevista trasferta sul terreno di gioco di un APD Palocco alla disperata ricerca di punti salvezza.