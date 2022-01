NewTuscia – VITERBO / Il comunicato

Lega Orvieto: “Nuovo regolamento per l’arredo ed il decoro urbano, decisivo intervento nostro gruppo consiliare”

“Grazie al decisivo intervento della Lega, in particolare del consigliere Silvia Pelliccia, il comune di Orvieto avrà un nuovo regolamento comunale per l’arredo ed il decoro urbano.

Così la nota della Lega Orvieto.

“Il consiglio comunale – spiegano dalla Lega- ha infatti approvato con 14 voti favorevoli, modifiche e integrazioni al già citato Regolamento Comunale.

E’ una vittoria del buon senso, del buon gusto e di tutti i cittadini di Orvieto, arrivata grazie all’impegno concreto del gruppo della Lega”.

“Ci siamo battuti – sottolineano – principalmente per la definizione e la realizzazione dei dehors (l’insieme degli elementi che costituisce, delimita ed arreda uno spazio esterno annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione), stabilendo regole precise che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico e che per colori ed allestimenti non impattino in maniera negativa sull’ambiente urbano circostante.

L’obiettivo è quello di fornire una migliore offerta di servizi ai cittadini e ai turisti, favorire l’aggregazione sociale e rendere la città più attrattiva, rivitalizzandola con l’eventuale allestimento di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi”.

“Una città più bella ed accogliente -conclude la nota – migliora sensibilmente la qualità della vita dei cittadini che la abitano e dei visitatori che vi soggiornano. L’attenzione e la cura dell’arredo urbano, dei dettagli e la sua riqualificazione, erano punti cardine del nostro programma elettorale e stiamo lavorando per realizzarli, e per questo plaudiamo al buon lavoro del gruppo consiliare della Lega Orvieto”.