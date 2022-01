NewTuscia – LAZIO / Il pensiero

LAZIO. ASTORRE: “SCOMPARSA ROMINA TRENTA GRAVE PERDITA PER NOSTRA COMUNITÀ”

Roma – “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Romina Trenta, venuta a mancare a causa di una brutta malattia. Una notizia terribile con cui iniziamo questo 2022 e una grave perdita per tutta la nostra comunità. Romina era giovane, aveva 46 anni, ed era una donna forte e competente. Assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri era una politica capace e vicina al territorio. Non è facile trovare le parole davanti a notizie come queste. Faccio le mie condoglianze e mando un grande abbraccio alla sua famiglia”