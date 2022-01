Gli auguri del sindaco di Acquapendente Alessandra Terrosi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Voglio augurare a ciascun aquesiano, che viva qui con noi o che sia in giro per il mondo, tutto il meglio e di più. Che sia un nuovo anno fortunato, prospero, munifico. Che porti con sé, per tutti voi, tanta salute e che insegni ad ognuno di noi rispetto per se stessi, per gli altri e per il mondo in cui viviamo. Che ci insegni a saper guardare la bellezza delle nostre terre e ad apprezzarla, che ci insegni a cogliere il buono che è in ciascun essere umano. In fin dei conti ognuno di noi sa che domattina ci alzeremo come sempre e le giornate a cui andremo incontro saranno scandite da una certa routine. Eppure ognuno di noi in queste ore che ci separano dal 2022 ha una ridda di desideri in cuore, una confusione di pensieri da esprimere per contattare gli amici e i parenti e fare loro gli auguri di buon anno. Ognuno di noi ha in testa e nel cuore la speranza che il nuovo anno sia migliore di quello appena trascorso. Auguro a tutti voi, a tutti noi di saper nutrire quella speranza attraverso gesti, pensieri e comportamenti che davvero modellino il nuovo anno, che facciano del tempo a venire il nostro tempo nel quale vivere come comunità unita nelle gioie e soprattutto nelle sofferenze. Il 2022 arriva e voglio augurare a tutti i miei concittadini di corrergli incontro con fiducia: da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano!

Alessandra Terrosi

Sindaco di Acquapendente