Un 2022 di “speranza” per tutti: per noi di NewTuscia Italia una sfida che non ha sosta

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Un 2021 ancora di resilienza ma ce la possiamo fare. Cari lettori scrivo questo editoriale di fine anno, come al solito, ma con tanta esperienza in più. Siamo ancora in piena pandemia, i numeri stanno di nuovo preoccupando ma, lo possiamo dire, siamo molto più consapevoli di questo stramaledetto virus che di danni ne ha fatti davvero tanti. Troppi. Amici, parenti, conoscenti, hanno perso la vita o sono rimasti colpiti gravemente dal Covid, tanta gente a causa delle restrizioni, soprattutto nel 2020, ha perso il lavoro o è in grave difficoltà. Tanta gente, spesso questo punto non viene del tutto valutato, ha iniziato ad avere o ha aggravato problemi e disagi di carattere psicologico e, insieme a questi fattori, fanno il paio quelli legati alla violenza domestica quando le coppie, spesso senza essere del tutto o abbastanza consapevole, ha esacerbato i dissidi interni con lo stare “forzatamente” in casa.

Alcuni di questi problemi si sono in parte alleviati, altri continuano tuttora. Il messaggio che attraverso queste righe voglio lanciare, nel mio piccolo, è che bisogna guardare avanti. Sempre. Anche in questa fase ancora molto difficile. Già un anno fa eravamo tutti chiusi, passammo un Capodanno a casa. Stavolta ci sono sì limitazioni ma qualche spiraglio in più si vede. Potrebbe essere retorica ma non lo è: i numeri sui contagi sono meno estesi di un anno fa e ci sono i vaccini. Qui non è la sede per qualsivoglia ipotesi vaccini sì o no (premesso che il sottoscritto ritiene vaccinarsi un dovere prima che un diritto di tutti per tutti) ma per dire che, proprio un anno fa, iniziavano ad essere disponibili i primi vaccini sul mercato. Sembra passato un secolo, invece è solo un anno. Un anno di speranze, di studi scientifici, di impegno pubblico.

Noi, dal canto nostro, siamo stati in prima linea per documentare giorno per giorno, attimo per attimo, tutte le vicende di questa pandemia. Alle volte può essere sembrato monotono snocciolare i numeri del Covid, ma il non fermarsi mai, insieme alle centinaia di notizie correlate all’argomento Coronavirus, è stata volontà di fare da tramite con i cittadini-lettori che, nel giornale locale, vedono un presidio di democrazia e di vicinanza. Il riconoscimento che ci ha concesso il Comune di Viterbo e consegnato dall’ormai ex sindaco Giovanni Arena, è stato un segnale di presenza delle istituzioni che hanno confermato il nostro impe gno senza sosta. 24 ore su 24. E, di questo, lo ringraziamo.

Il 2021 è stato anche altro però. E’ stato l’anno in cui il nostro gruppo editoriale NewTuscia Italia ha prodotto la sua prima trasmissione televisiva, “Luce Nuova sui fatti”, in onda ogni giovedì su Tele Lazio Nord alle 21 come programma televisivo tematico d’approfondimento. Ogni settimana un ambito informativo ed un argomento con gli esperti in studio a parlare di ogni sfaccettatura degli argomenti proposti. Siamo già alla seconda edizione. Era importante per dare un’informazione qualificata ai nostri web e telespettatori, spesso “bombardati” da notizie dell’ultimo minuto poco approfondite e non di qualità. Le migliaia di spettatori ci stanno tributando un successo che dedico a tutti i collaboratori, in primis alla conduttrice Arianna Cigni ed a tutti ma proprio tutti coloro che stanno permettendo di realizzare “Luce Nuova sui fatti”. Quindi all’editore di Tele Lazio Nord, al coordinatore di redazione Gianmaria Santucci e tutti i tecnici di regia. Insieme a ciò ricordo il messaggio pastorale in esclusiva, nella puntata natalizia, concessoci del Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli. Un grazie di cuore a lui ed a Don Emanuele Germani, responsabile delle Comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo, per avere permesso questo privilegio.

Dopo il riconoscimento per l’impegno sul Covid sicuramente questo è il secondo grande successo di NewTuscia Italia. Insieme a ciò l’espansione in Umbria e Toscana. Un progetto, NewTuscia Italia, che ha l’obiettivo di crescere ancora, da nord a sud, diventando un circuito di giornali online regionali in cui la Tuscia è il cuore pulsante di tutto. L’informazione non ha confini e, in tempi di globalizzazione, non ha quasi più senso parlare di un giornale locale di espansione provinciale. A questo proposito ringrazio la redattrice capo Serena Biancherini, che non ha mai smesso di dare il suo supporto, e tutti i collaboratori indistintamente; il responsabile editoriale di NewTuscia Toscana Michele Ammannati e la redattrice capo Barbara Puccini e il neoresponsabile di NewTuscia Umbria Riccardo Frezza. Nel 2022 questi due progetti troveranno il loro compimento e guarderemo, come detto, ancora più avanti.

Da un punto di vista di fatti giornalistici “viterbesi” insieme al Covid vanno ricordati i gravi fatti di cronaca che hanno insanguinato la nostra amata Tuscia: la speranza è che ciò non abbia a ripetersi nel 2022. Va ricordata l’uscita di scena di Giovanni Arena da sindaco di Viterbo dopo la media di una crisi all’anno. Un sindaco forse troppo “succube” dei giochi immancabili della politica: mentre Alessandro Romoli festeggiava con tanto di bandiera al seguito la Lega e FdI preparavano il “pacco di Natale” per Arena. Mentre pochi giorni fa Forza Italia è uscita dalla maggioranza a Civita Castellana. Un gioco degli incastri, a mio giudizio, della peggiore politica, soprattutto nel momento che stiamo vivendo. Ed ora a Palazzo dei Priori c’è l’ex Prefetto Antonella Scolamiero in attesa delle elezioni.

A livello regionale il Covid è stato ovviamente la notizia delle notizie. Il Lazio ha avuto e forse ancora ha i numeri più alti per persone vaccinate e per doppie dosi effettuate. Noi abbiamo intervistato più volte l’assessore regionale Alessandra Troncarelli e avevamo cercato di avere in trasmissione l’assessore alla sanità Alessio D’Amato e, per altri motivi, quelli al Turismo Valentina Corrado e all’Ambiente Roberta Lombardi. Per impegni istituzionali o, forse, nel primo caso per la delicatezza del tema Covid, non siamo riusciti ad averli con noi. Così come il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti. Speriamo anche in questo caso di avere un contributo nel 2022.

Sarebbe lunga ricordare tutti gli eventi del 2021. Mi si permetta di ringraziare, tra gli altri, la redazione spo rtiva guidata da Maurizio Fiorani che ha seguito sia la Viterbese che il Monterosi calcio in serie C e la Flaminia Civita Castellana in serie D.

Chiudo come avevo cominciato questo lungo (me ne scuserete) editoriale: siamo stati resilienti, ora è una parola di uso comune, ma per il 2022 vorrei che il termine di maggiore fosse “speranza”. Speranza di uscire da questa maledetta pandemia, speranza di ritrovare qualla socialità e voglia di comunità venuta meno in questo periodo e speranza di rinascere. Un grazie particolare, a questo avviso, va a tutto il personale sanitario, ai volontari ed alle forze dell’ordine, insieme a tutte le categorie economiche in prima linea, che stanno permettendo soprattutto ad anziani e classi più deboli di farcela. Ecco, a loro va il grazie più sincero da parte mia e delle redazioni congiunte di NewTuscia Italia e Luce Nuova sui fatti.