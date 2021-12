Smarrito tre anni fa, Ciuffo è tornato a casa

NewTuscia – VITERBO – Dylan, conosciuto come Ciuffo, è il protagonista a quattro zampe di questa storia lieto fine. Ormai di dieci anni, è stato ritrovato in Francia dopo ben tre anni di assenza dopo che si era perso a causa di un temporale sull’Aurelia tra Tarquinia e Montalto di Castro nel 2018.

La padrona, Giuliana Baldin, non ha mai smesso di cercarlo e, appello dopo appello, in cui offriva per il ritrovamento una ricompensa di 5mila euro, è tornata ad abbracciare il piccolo amico per Natale.

Ciuffo, inizialmente, è stato raccolto da due ragazzi sull’Aurelia, ma dopo qualche tempo si era di nuovo perso per essere ospitato da un canile francese; leggendo il microchip il personale del canile è stato in grado di rintracciare la 75enne Giuliana e contribuire al ricongiungimento dei due.

Fonti: Tgcom 24