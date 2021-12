Narduzzi-Giampieri (FdI Viterbo): “Siamo andati a trovare l’azienda agricola di Roberto Ceccobelli”

NewTuscia VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Siamo andati a trovare l’azienda agricola di Roberto Ceccobelli nella nostra Viterbo.

Roberto e suo figlio Salvatore sono agricoltori veri, seri e con la mente proiettata in avanti.

Tra mais, legumi, patate e farina c’è l’imbarazzo della scelta. Le loro produzioni agricole si contraddistinguono per il rispetto degli attuali standard di qualità del settore. In buona sostanza, la genuinità e i profumi del Made in Tuscia sono di casa da queste parti.

Ma non mancano le difficoltà.

L’azienda in estate è stata danneggiata dai cinghiali che ormai non hanno più barriere e devastano le nostre eccellenti produzioni. Ma la questione non riguarda più solamente le zone agricole; i cinghiali hanno dimostrato di sapersi adattare anche alla città, alzandone il rischio di disagi.

Basti pensare a quelli attinenti alla viabilità, in particolare nelle ore notturne. Il tempo stringe e Roberto ci ha illustrato alla perfezione la situazione della sua azienda riguardo a questo annoso problema (la perdita economica è significativa).

Ma non è l’unica problematica. L’agricoltura necessita di risposte. E i morsi della crisi pandemica cominciano a farsi sentire.

Però, una cosa è certa e rende il futuro meno grigio: a Viterbo l’agricoltura e gli agricoltori sono forti.

Massimo Giampieri responsabile provinciale FdI

Pietro Narduzzi responsabile provinciale dip. Agricoltura FdI