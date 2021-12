Marino. A Bibliopop la Befana regala libri ai bambini

S. Maria delle Mole/Marino. Bibliopop. Il Presidente Santinelli: invitiamo bambini e bambine alla Befana del Libro

NewTuscia – MARINO – Riceviamo e pubblichiamo. “Ci rivolgiamo ai genitori ed ai nonni, a chi accudisce bambini e bambine che possono intervenire il 6 gennaio – giorno della Befana – a BiblioPop. I bambini e le bambine, ragazzini e ragazzine, sappiano che grazie al noto meccanismo delle donazioni, tanti altri bambini e bambine non più tali, e tanti premurosi e generosi genitori ci hanno rifornito nelle ultime settimane di bellissimi libri dedicati ai piccoli. – Così in un appello a partecipare che il Presidente di Acab/BiblioPop APS, Sergio Santinelli, rivolge con tutto l’Esecutivo ai piccoli di S. Maria delle Mole, di tutte le frazioni, di Marino e del territorio e comuni circostanti -.

E’ dalle 10.00 del mattino del giorno della Befana, che i piccoli lettori, nel Parco Maura Carrozza se il tempo atmosferico lo consente, o, comunque, nella biblioteca popolare “G. Rosati” BiblioPop, potranno scegliere e portare via il proprio libro dono. Un gigantesco grazie lo rivolgiamo ai tanti cittadini che, frequentando le nostre iniziative, consentono attenzione positiva circa la nostra presenza e le nostre proposte. Tra queste, proprio per la natura di diffusione della lettura, tra adulti e studenti e “lettori in erba”, è una delle missioni che ci hanno fatto costituire la biblioteca popolare.

E’ così che tanti donatori – alcuni con consegne corpose e di prestigio, altri in modo sommesso ma con pari moto di generosità – consentono a noi di disporre di una enrome quantità di libri che oltre che essere destinati alla catalogazione con i titoli e gli autori consultabili sul web ( https://bibliopop.netlify.app/ ), hanno tra le destinazioni quella di essere offerti o ad altre analoghe associazioni come la nostra, oppure ricorrendo a piccole presenze di mercatino, oppure ancora, come in questo caso della Befana, per finalità di doni.

Ciò non toglie – conclude Santinelli – che sono ben accette offerte libere di sostegno e, soprattutto, impegno da parte degli adulti e degli adolescenti beneficiari, a partecipare a tutte le altre nostre attività: siano esse relative a presentazioni di libri, a conferenze socio-politico-culturali, ai corsi tematici già attivi e in programmazione e ai momenti di svago spesso presenti. Vi aspettiamo lietamente numerosi.”.