I personaggi dell’anno della Tuscia secondo NewTuscia…

NewTuscia – VITERBO – Scegliere i migliori della Tuscia per il 2021 certamente non è stato facile. Un anno ancora molto difficile per la gestione della pandemia e la situazione economica gravata dalla perdita di tante imprese e dal caro-energia che si sentirà soprattutto nel 2022. E’ stato un anno speriamo di passaggio in attesa che si torni alla tanto agognata normalità, mai desiderata tanto quanto in questi ultimi anni.

Ecco, secondo NewTuscia.it, quali sono stati i personaggi dell’anno per la Tuscia suddivisi per settore.

UOMO DELL’ANNO: LEONARDO BONUCCI

(Campione d’Europa con l’Italia e proclamato migliore difensore del mondo)



DONNA DELL’ANNO: MARINA CIANFARINI

(Nominata Cavaliere della Repubblica dal P.d.R. Sergio Mattarella)



GIORNALISTA DELL’ANNO (UOMO): ALESSIO CAMPANA

(Solo 23 anni e collabora con Repubblica, Agi e TeleLazioNord)



GIORNALISTA DELL’ANNO (DONNA): WANDA CHERUBINI

(Vince il conc. giorn. “Fratelli tutti 2021”, diventa pr. dell’Ucsi di Viterbo)



POLITICO DELL’ANNO: ALESSANDRO ROMOLI

(Diventa pr. della Provincia dopo essere già sindaco di Bassano in Teverina)



POLITICA DELL’ANNO: GIULIA DE SANTIS

(Diventa il primo sindaco donna a Montefiascone ribaltando ogni pronostico)



SPORTIVO DELL’ANNO: LEONARDO BONUCCI

(Fa rima con sport per Viterbo e la Tuscia)



SPORTIVA DELL’ANNO: LUDOVICA DELFINO

(Diventa campionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle)



PERSONAGGIO ECONOMICO DELL’ANNO (UOMO): DOMENICO MERLANI

(Guida l’unione della Cciaa di Viterbo con Rieti)



PERSONAGGIO ECONOMICO DELL’ANNO (DONNA): TIZIANA GOVERNATORI

(Eletta presidente di Federlazio Viterbo)



PERSONAGGIO DELLA CULTURA DELL’ANNO (UOMO): SANDRO DE PALMA (DIR. ART. “I BEMOLLI SONO BLU”)

(Il suo festival è un successo di presenze e critica, perfetto sotto ogni punto di vista)



PERSONAGGIO DELLA CULTURA DELL’ANNO (DONNA): PAOLA BUGIOTTI

(La presidente della Scuola Musicale Comunale è una certezza, accompagna la Scuola ai più importanti eventi)