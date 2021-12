Conclusa la prima edizione di Villa Farinacci in scena!

Oltre 1000 spettatori per i concerti e gli spettacoli nello spazio di Parco Petroselli restituito alla sua vocazione di luogo d’incontro e socializzazione

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa ieri sera, con un ennesimo “tutto esaurito”, la prima edizione della rassegna “Villa Farinacci in scena!” che, con il grande successo di pubblico riscosso durante i 20 eventi a ingresso gratuito in cartellone, che hanno visto alternarsi sul palco delle due sale (Teatro e Musica) più di 50 artisti e oltre 1000 spettatori, ha contribuito a restituire questo rinnovato spazio del IV Municipio di Roma Capitale alla sua vocazione di luogo di incontro e socializzazione, aperto all’arte e alla cultura attraverso concerti, recital e spettacoli di teatro per tutti, grandi e piccini.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzatrice Gilda Petronelli e dei due direttori artistici, Francesca Romana Lovelock che ha curato la sezione In Scena! con spettacoli teatrali (per grandi e piccoli) di tanti volti amati dal grande pubblico come Luigi Diberti, Jonis Bascir, Federica Cifola, Arcangelo Jannace, Marco Bonini, Ciro Carbone con Diletta Masetti, Silvia Salvatori e gli attori dell’Associazione Lagattaturchina e Stefano Saletti che, con la sezione Itinerari d’Autore, ha proposto i concerti con alcuni dei migliori nomi della scena di musica popolare, world e d’autore come Gabriella Aiello & Peter Rabanser, Raffaella Misiti, Stefano Scatozza e Cristiano Lui, Susanna Buffa e Ludovica Valori, Alessandro D’Alessandro, SALE, Barbara Eramo, Stefano Saletti, Pejman Tadayon e il Baobab Ensemble e Canio Loguercio con il suo quartetto.

Tutti gli spettacoli si sono svolti in sicurezza, nel rispetto dei nuovi protocolli anti contagio.

La manifestazione, prodotta da Menti Associate, è stata finanziata dal IV Municipio di Roma Capitale grazie alla vittoria del bando “2021 musica e teatro – Villa Farinacci in scena”.