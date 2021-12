Il 2021 color oro di Bonucci: gol decisivo all’Europeo e il Globe Soccer Awards come miglior difensore dell’anno

NewTuscia – VITERBO / L’anno d’oro del figlio di Viterbo

Per dirla alla Bonucci, bisognerebbe mangiare tanta pastasciutta per raggiungere i traguardi che ognuno di noi si è prefissato. A quanto pare il difensore nativo di Viterbo sembra averne fatto indigestione nel 2021.

Dopo una stagione piuttosto travagliata con la Juventus di Pirlo, Leonardo è stato il cardine del muro difensivo (accanto a Chiellini) che ha permesso alla Nazionale Italiana di vincere il suo secondo Europeo nella storia, era dal 1968 che non accadeva.

La rassegna estiva è stata infatti un autentico successo per il nostro paese, dal suo punto di vista ancor di più. Bonucci ha infatti sciorinato una serie di prestazioni di massimo livello, con un solo “mezzo” errore, proprio in cooperativa con Chiellini nella rete del momentaneo pareggio di Morata, nella semifinale poi vinta contro la Spagna ai calci di rigore.

A Wembley, contro gli Inglesi e la loro supponenza sembrava tutto irraggiungibile, considerando il parziale di una rete a zero dopo soli 4 minuti di gioco, con Donnarumma che raccoglieva nel sacco la rasoiata al volo di Shaw. Niente affatto. Kane e compagni non avevano fatto i conti con il difensore più forte del 2021, bravissimo ad approfittare e capitalizzare una mischia in area di rigore. 1-1 e palla al centro.

Rigore perfetto alla lotteria dal dischetto e trofeo in cassaforte, insieme al premio come “Man of the match”.

Pochissimi giorni fa il Globe Soccer Awards lo ha visto trionfare, per l’appunto come miglior difensore del 2021. D’altronde bisognava mangiare molta pastasciutta per arrivare ai grandi traguardi, no?