Manovra 2022, cosa prevedono le misure

NewTuscia – ROMA – Approvato in via definitiva dalla Camera il Ddl di Bilancio presentato dal governo Draghi: con 355 sì e 45 no, ora la manovra 2022 è legge e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prevista entro domani 31 dicembre.

Definizione del primo modulo della riforma fiscale con il taglio di Irpef e Irap, incremento a 3,8 miliardi dell’intervento contro il caro-bollette e nuova estensione del Superbonus, si tratta di una manovra espansiva che prevede risorse per 13,7 miliardi, impieghi per 37 e un peggioramento del deficit di 23,3 miliardi.

8 miliardi destinati al taglio delle tasse e alla cancellazione dell’Irap per autonomi e professionisti con partita Iva, ma serviranno anche per avviare la riforma fiscale con nuove detrazioni e la riduzione delle aliquote da 5 a 4. 2 miliardi per il caro bollette del primo trimestre 2022 che potranno essere rateizzate in 8-10 mesi, mentre il saldo delle cartelle esattoriali, senza incorrere in sanzioni, sarà esteso a 6 mesi di tempo.

Un finanziamento anche per il reddito di cittadinanza, che però sarà controllato da regole più rigide e da maggiore attenzione per la concessione, e per Opzione Donna: le lavoratrici potranno andare in pensione a 58 anni d’età (59 invece se autonome) e con 35 anni di contributi. Nel settore delle pensioni, solo per questo anno, si passa da Quota 100 a Quota 102 con la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni di età e almeno 38 di contributi, mentre l’Ape sociale verrà esteso a nuove categorie di lavori gravosi.

Con lo stanziamento di circa 3 miliardi aumenteranno i sussidi di disoccupazione e negli istituti si affacceranno nuove categorie di lavoratori (impiegati in aziende con meno di 5 dipendenti, apprendisti e lavoratori a domicilio). Per le aziende in cui sono impiegati più di 250 dipendenti, la chiusura di una sede in Italia che metterà a rischio almeno 50 posti di lavoro dovrà seguire una procedura specifica sotto la pena di sanzioni pesanti. Tali aziende saranno obbligate ad elaborare un piano della durata massima di un anno per limitare l’impatto sul personale, inoltre dovranno dare comunicazione scritta agli enti competenti 90 giorni prima.

Via il tetto Isee su villette e le limitazioni per la prima casa per tutto il prossimo anno, ma resta il limite di avanzamento dei lavori del 30% entro il 30 giugno 2022: rimarrà valido il Superbonus 110%. Il Sisma bonus viene esteso al 2025 con validità per tutti i centri colpiti da un evento sismico post 2009, quello per le facciate scende invece al 60% e termina a fine 2022. Il bonus mobili raddoppia passando da 5 a 10mila euro, viene rinnovato quello idrico e instaurato il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche che prevede il 75% di sconto.

2 miliardi di euro l’anno al Fondo per la Sanità: 1,8 dedicato all’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid, 600 milioni al fondo per i farmaci innovativi. Alla scuola 900 milioni da impiegare per le proroghe del personale ATA con contratti Covid, per la formazione di docenti e per il rifinanziamento del sostegno psicologico negli istituti.

A disposizione del Fondo italiano per il clima, 4,2 miliardi di euro fino al 2026 e successivamente 40 milioni all’anno.