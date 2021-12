Luca Profili: “Il 2022 un anno di sfide da vincere”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Stasera ultima giunta ed ultimo consiglio comunale del 2021, un anno complesso, impegnativo. Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione di Parco della Rimembranza, un intervento da 280mila euro. Uno dei tanti lavori che inizieranno nel 2022, insieme al nuovo campo da padel, a piazza Esterzili, ai bagni pubblici, alle asfaltature, all’ampliamento del cimitero di Vetriolo, alla riqualificazione che completerà la passeggiata della Tezzia. L’Unesco, il Pnrr, ci attenderanno sfide importanti. Grazie alla mia squadra, senza la quale nulla sarebbe possibile. Ai dipendenti ed operai. Grazie a voi cittadini, uno per uno, perché non ci siamo mai sentiti soli, siamo una grande Comunità. Auguri per un 2022 coraggioso. Un sorriso.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio