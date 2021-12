World Medical Aid Onlus Odv, nel 2021 distribuiti 344 pacchi di generi alimentari alle famiglie tarquiniesi

NewTuscia – TARQUINIA – Nel 2021 sono stati consegnati 344 pacchi di generi alimentari a famiglie di Tarquinia in difficoltà economica, per un valore complessivo di 4673 euro. Sono questi i numeri della distribuzione dei viveri di World medical aid onlus odv. “La consegna dei pacchi ha cadenza mensile e si svolge nella nostra sede, presso il centro commerciale Top 16 – affermano i volontari dell’associazione -. NewTuscia – TARQUINIA – Nel 2021 sono stati consegnati 344 pacchi di generi alimentari a famiglie di Tarquinia in difficoltà economica, per un valore complessivo di 4673 euro. Sono questi i numeri della distribuzione dei viveri di World medical aid onlus odv. “La consegna dei pacchi ha cadenza mensile e si svolge nella nostra sede, presso il centro commerciale Top 16 – affermano i volontari dell’associazione -.

I nuclei famigliari fragili sono indicati dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Tarquinia. Le persone vengono da noi e ritirano il pacco, composto da generi alimentari di prima necessità, come pasta, olio, farina, latte a lunga conservazione, tonno, legumi, biscotti, sale, zucchero e pomodoro”. La distribuzione dei viveri è resa possibile dalla collaborazione con attività commerciali, attraverso donazioni di alimenti e l’iniziativa della spesa sospesa, e dai contributi economici di enti, fondazioni e privati cittadini.

“In modo particolare vogliamo ringraziare il Comune di Tarquinia e la Fondazione Carivit, per il sostegno, e i volontari che, in questi 12 mesi, hanno partecipato alle giornate di distribuzione – concludono i volontari di World medical aid onlus odv -. Il progetto proseguirà con le stesse modalità per tutto il 2022”.