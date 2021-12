Prestazioni non eccellenti del biliardo viterbese a Tivoli

NewTuscia – TIVOLI – Prestazioni più scure che chiare per il biliardo viterbese alla gara libera territoriale con handicap svoltasi presso il Circolo ASD 5 Quilles di Tivoli visto che nessuno dei cinque portacolori provinciali raggiunge il tabellone finale.

Nella batteria 1 Andrea Fracchia dell’ASD Biliardo Club Viterbo cede in semifinale per 2-0 al casertano Giuseppe Santonastaso del Billiardo Club Max Landis (500-240 / 80-31). Esordio faticoso ma vincente a livello di quarti contro il frusinate Iacopo Colella del Billiard’s Room. Dopo aver vinto la gara d’apertura per 500 a 196, persa la seconda per 80-72 si aggiudica la decisiva per 80-49. Subito fuori nella batteria 2 Dario Pasquini dell’ASD Billiardo Club Viterbo superato per 2-1 dal romano Mirko Morici del 5 Quilles ASD Roma. Dopo aver vinto il match inaugurale per 500-324 perde i restanti per 80-56 e 80-71. Sorte in fotocopia nella batteria 3 per Simone Capati dell’ASD Biliardo Club Viterbo superato per 2-0 dal romano Alessandro Rainone del Club 93: 2-0 con parzialini set di 500-336 e 80-64. Nella batteria 4 esce a livello di semifinale Simone Mencarelli del Panno Verde Viterbo superato per 2-0 dal romano Davide Mandaglio 5 Quilles: 2-0 e parzialini di 500-312 e 80-23. Subito “by-by evento” nella batteria 14 per Alessio Nicolini dei Cavalli Alati superato per 2-1 dal romano Francesco Sozzi dell’ASD Effetto 13. Dopo aver vinto il primo parziale per 500-492 è costretto ad inchinarsi nei restanti per 80-4 e 80-38.