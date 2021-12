NewTuscia – BAGNOREGIO – Annullato il Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio. La decisione è stata presa questa mattina da Comune di Bagnoregio e Comitato Croce Rossa locale. Una scelta che va nella direzione di massima tutela della salute pubblica, considerato l’incremento del numero di casi di Covid-19 a livello nazionale e sul territorio del Viterbese.

“Annulliamo il nostro Presepe Vivente con un profondo dispiacere ma con la convinzione che sia la scelta giusta in questo momento – così il sindaco Luca Profili -. L’incremento del numero dei contagi nelle ultime settimane fa scattare, giustamente, un campanello d’allarme che ci impone serietà e anche su scelte difficili dobbiamo avere la fermezza di essere responsabili. Ringrazio il Comitato di Croce Rossa di Bagnoregio nella persona del presidente Stefano Bizzarri e quanti hanno comunque lavorato per mettere in piedi la rappresentazione. Il Presepe Vivente per noi bagnoresi non è solo un momento di incontro e accoglienza ma anche un bellissimo mezzo per arrivare a un fine ancora più nobile: realizzare un progetto per il potenziamento dell’inclusione sul nostro territorio. Con i ricavi che confidavamo di ottenere dalla manifestazione avremmo dovuto acquistare un nuovo mezzo per il trasporto disabili e lo faremo comunque”.