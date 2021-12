Un sincero riconoscimento alla Dott.ssa Simonetta Tribuzi

NewTuscia – VITERBO – Ieri, 27 dicembre 2021, dopo una grave malattia, ci ha lasciati la dott.ssa Simonetta Tribuzi, assistente sociale in servizio presso la ASL di Viterbo fino a pochi anni fa e, seppur in quiescenza, comunque sempre impegnata nelle sue mansioni professionali, citando, a solo titolo di esempio, quelle svolte in qualità di componente del Direttivo per la Consulta Comunale del Volontariato di Viterbo, la nostra città che, particolare che ci inorgoglisce, si era candidata a “capitale europea del volontariato”, raggiungendo il prestigioso traguardo nel secondo posto, dopo Londra.

A gennaio del 2017, la dott.ssa Tribuzi era stata insignita con il “Premio Maestro Fardo”, nel corso di una stupenda cerimonia svoltasi nel teatro della parrocchia di san Leonardo Murialdo, alla presenza di S.E. il vescovo Lino Fumagalli, che ha avuto modo di premiare altre persone, come la Tribuzi, che si sono distinte in opere benemerite verso i più deboli e bisognosi di particolari tutele.

La dott.ssa Tribuzi, per tanti anni, ha reso un servizio veramente encomiabile ed instancabile come operatrice della ASL e, insieme alle sue colleghe, si è fortemente attivata per dare sviluppo e valorizzazione ad una branca professionale davvero strategica per rispondere alle numerose esigenze richieste da particolari fasce di popolazione, famiglie e comunità che, nell’assistenza sociale, trovano un punto di riferimento valido ed efficiente.

La Tribuzi, una professionista nel vero senso della parola, è stata una persona molto determinata, seria, prudente, stimatissima dai colleghi e da tutte le persone da lei seguite ed incoraggiate. Di certo, nessuno potrà dimenticare il suo costante impegno, la sua abnegazione e la sua sollecitudine nell’assolvere i doveri d’ufficio con tanta preparazione e affidabilità.

La scomparsa della dott.ssa Tribuzi ha posto fine al suo assiduo impegno civile e sociale e questa triste realtà, sta suscitando un incolmabile sensazione di vuoto in tutte le persone, amici, colleghi e ai tanti suoi assistiti che, con unanime sentimento, esprimono affetto e vicinanza alla sua famiglia così duramente provata.

Da Roberto Talotta, a nome dei colleghi della ASL di Viterbo