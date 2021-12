Mariano Fernandez nuovo Ds della Viterbese: ultima carta di Romano?

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano non ha perso tempo dopo aver esonerato il Ds Mauro Facci, dopo un girone d’andata molto deludente dal punto di vista dei risultati e della classifica che vede la compagine gialloblù mestamente all’ultimo posto in classifica. Ha deciso di voltare pagina ingaggiando in questa pausa natalizia il nuovo Ds Mariano Fernandez, argentino di nascita con un passato da calciatore nelle fila del Torino.

Una volta terminata la carriera agonistica come calciatore ha rivestito il ruolo di direttore sportivo in varie società di Serie D e Serie C tra cui il Matera, il Milano City, il Cerignola sempre in Serie D, oltre che nella Virtus Francavilla, compagine pugliese militante in Serie C girone meridionale.

Il presidente sta correndo per evitare il baratro della retrocessione in Serie D. Il mercato di gennaio apre ufficialmente il prossimo 3 gennaio, servono rinforzi a mio avviso almeno 4 importanti tra difesa, centrocampo ed attacco, per cercare in questo girone di ritorno appena iniziato con il pari interno a reti inviolate con la Fermana, di rialzare la testa. La sestultima posizione occupata in coabitazione dalla Fermana e dal Montevarchi, che stazionano entrambe a quota 21, è di sette punti dai gialloblù, attualmente ultimi con 14 punti in classifica in coabitazione con il Grosseto, che nelle ultime ore ha esonerato Mr.Lamberto Magrini ed assunto l’ex tecnico della Viterbese dello scorsa stagione Mr.Agenore Maurizi.

Un compito difficile quello che aspetta il nuovo Ds Mariano Fernandez che deve cercare, oltre che a rinforzare la rosa con giocatori adatti alla categoria, anche provvedere a sfoltire la rosa, compito non semplice per trovare la quadratura del cerchio, questo con il benestare della società e tenendo conto delle richieste del tecnico Mr. Francesco Punzi. Che, proprio alla ripresa del campionato l’8 gennaio prossimo, vedrà la Viterbese impegnata nella difficile ed insidiosa trasferta sul campo dell’Imolese, compagine anch’essa impelagata nella lotta per non retrocedere a quota 18 punti in classifica, uno scontro diretto salvezza da non fallire.

La presentazione del nuovo Ds della Viterbese alla stampa sportiva locale sarà fatta domani mattina alle ore 12,00 presso la sala stampa dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo.