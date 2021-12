Concerto del Coro Gospel americano “Virginia Union” & Casa del Musical di Viterbo

di Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Ieri sera 27 dicembre 2021, al Teatro dell’Unione di Viterbo, un meraviglioso spettacolo presentato da Paolo Moricoli e Krassim, rispettivamente dell’Associazione “Viterbo con Amore”e di Tele Lazio Nord, tv, che ha ripreso tutto lo spettacolo per trasmetterlo integralmente la sera di mercoledì 5 dicembre.

L’Associazione “Viterbo con Amore” da circa due anni organizza tale evento di beneficenza a Viterbo tra le tante altre iniziative benefiche, come ricordato da Paolo Moricoli sul palco, e in seguito da Davide Bratton, leader del Coro Gospel, nella sua intervista alla scrivente.

Lo spettacolo ha veramente entusiasmato il pubblico, tra gli strepitosi ed inspirati canti natalizi classici e della musica pop e una performance musicale energetica ed energizzante, sprizzante di sentimenti di intereligiosità. Integrazione è stata la parola chiave del Coro Gospel americano Virginia Union, che sotto la sapiente guida del suo leader David Bratton inframmezzata da un breve ma coinvolgente assaggio di un Musical della Casa del Musical di Viterbo diretta da Laura Leo, ha incantato il pubblico.

Dopo lo spettacolo, la scrivente intervistando il leader del Coro Gospel, ha chiesto da quale tipo di religione i suoi artisti traessero tale forte sentimento ed inspirazione; nella sua risposta, David Bratton ha sottolineato come lui fosse cresciuto in Chiesa a New York e come tutti gli interpreti del Coro, benché di religioni diverse – mussulmana, protestante etc- abbiano un unico sentimento: una grande fede, fiducia e passione per Dio. Questi sentimenti volevano trasmettere con le proprie voci e cuore, per infondere negli animi degli uomini, dei veri sentimenti di integrazione e fratellanza universale!

Questo il vero messaggio che si leggeva nei volti raggianti e rapiti dei presenti, uniti da un sentimento travolgente di unità!

Ed io Auguro di Cuore a tutti che questa fratellanza possa inondare di amore vero ogni famiglia ed essere umano, perché di questa panacea abbiamo tutti veramente bisogno, cioè il riscoprirci fratelli oltre ogni diversità di pelle nazione, religione, lingua o opinione!

Ecco ora una presentazione degli artisti coinvolti:

Il Coro Virginia Union Gospel

Si sono esibiti in modo entusiasmante, oltre a David Bratton, Lauren Byrd ,Georgia Bello e Cierra Hill, come voci femminili e invece maschili, Joel Lester Aaron Gray e il grande direttore e solista Perry Evans II , mentre alla batteria, cosa inusuale, una donna bravissima Janaya Parrish.

Laura Leo, attrice e cantante con esperienza pluriennale. Inizia il percorso artistico nel 1979. Diplomata attrice presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo di Claretta Carotenuto. Per anni alterna il Teatro Musicale alla Tv nazionale ( dal 1999 al 2004 partecipa alla trasmissione di Canale 5 “La Sai l’Ultima?”). Ha lavorato in Teatro con Tato Russo, Giancarlo Sepe, Paolo Emilio Landi, David Haughton. Dal 2017 dirige la sede di Viterbo della Casa del Musical School. Si occupa di formazione di talenti. Attualmente fa parte del cast fisso della trasmissione Tv, Stai con Me, su Tele Lazio Nord, condotta da Krassym, ed ha uno spazio dedicato ai performer della CDM. Insegna canto moderno.

La Casa del Musical School di Viterbo nasce nel 2017 per volontà di Marco Savatteri, compositore-produttore-regista-fondatore della Casa del Musical di Agrigento. Nel corso di questi anni molti spettacoli di successo sono stati prodotti. La formazione dei ragazzi, i cui corsi sono divisi in Kids e Academy, (a seconda dell’età), è curata da Laura Leo (che è anche la direttrice) per il canto individuale e recitazione, Gabriel Glorioso ( coreografo, regista e performer formatosi a Londra, docente della Casa del Musical di Agrigento), per Tip-Tap, Danza modern repertorio musical, recitazione, Il maestro Renato Vinciguerra per il Canto corale, teoria e solfeggi, Storia del Musical e della musica. A settembre di quest’anno la Casa del Musical School è diventata sede Artist Academy di Viterbo, e dalla collaborazione con la Artist Academy di Ronciglione, diretta dal Regista Marco Grossi, è nato lo spettacolo “DIVINI FRAMMENTI ” omaggio alla Divina Commedia, per i 700 anni dalla morte di Dante, che vede protagonista Laura Leo (anche co-regista), con i suoi performer. Lo spettacolo che sta girando la provincia di Viterbo. Il 29 di Gennaio saranno al Teatro Comunale di Rignano Flaminio. Molti progetti sono in cantiere, ma per ora non se ne parla per scaramanzia.

Simonetta Melinelli, Augura a tutti un Nuovo Anno di Unita’ e Pace!