Capodanno, non solo discoteche: ristoranti e bar non potranno snaturarsi in locali di spettacolo

Torna sulla questione dell’intrattenimento pubblico a Capodanno Luca Talucci, presidente provinciale di Silb Viterbo, sempre agguerrito nei confronti dei “furbetti” che cercano di snaturare il proprio locale di ristorazione per trasformarlo in discoteca o simili, mentre questi sono costretti a stare chiusi.

“In tema di feste ci corre l’obbligo di informarvi che l’interpretazione prevalente delle Prefetture è:

La chiusura delle sale da ballo e discoteche riguarda anche i ‘locali assimilati’ dove si svolgono eventi musicali aperti al pubblico, il tutto per evitare i rischi connessi all’ assembramento di persone” esordisce, tarpando immediatamente le ali a tutti i proprietari di bar e ristoranti che avevano intenzione di scavallare la normativa delle discoteche attribuendosi una diversa natura giuridica.

“Pertanto, il locale non dovrà essere snaturato nella sua principale attività (ristorazione) per essere trasformato in locale di pubblico spettacolo – spiegando poi, nel dettaglio – possono essere ammessi soltanto accompagnamenti di musica di sottofondo (es. piano-bar) e musica di atmosfera.”

Una bella batosta, dunque, per tutti quei locali che speravano di richiamare i clienti rimasti senza discoteche attraverso la proposta di un simile o quasi analogo intrattenimento.

“I concertini, la presenza di DJ e il karaoke presuppongono un diverso assetto del locale e, soprattutto, favoriscono forme di assembramento degli avventori, pertanto possono far diventare il ristorante ‘locale assimilato’ alle sale da ballo, in relazione alla possibilità di assembramento.”