Al Teatro Caffeina “La sera dei racconti”, con Piermaria Cecchini

NewTuscia – VITERBO – Il 5 gennaio 2022, alle 20.30, si torna al teatro Caffeina con “La sera dei racconti”, uno spettacolo diretto e interpretato da Piermaria Cecchini, con la partecipazione di Laura Antonini e Maurizio Donsanti.

“La sera dei racconti è uno spettacolo particolare – spiega lo stesso Cecchini – una sera magica, dove non dovrete far altro che sedervi, ascoltare e osservare, mentre i personaggi dei racconti prenderanno vita davanti a voi, per raccontare e per raccontarsi”.

L’appuntamento, che si aggiunge al già ricco programma di rassegne “Teatro è Democrazia”, non mancherà di incantare anche grazie alla musica portata in scena da Luciano Orologi (fiati e arrangiamenti), Andrea Araceli (piano) Steve Laye (contrabbasso) e Roberto Forlini (batteria).

“Il nostro – aggiunge Cecchini – è un modo per riportare in vita un certo tipo di letteratura che si è smarrita, ma anche un’occasione per condividere con voi un momento dedicato al teatro stesso, per farlo rivivere, per farlo tornare a respirare e per rinvigorire la sua anima, come merita”.

Ad arricchire ulteriormente il palcoscenico, dove gli attori daranno vita alle emozioni e ai personaggi da loro interpretati, anche la scenografia a cura di Emanuela Galeotti e le luci di Domenico De Mattia.

È possibile prenotare il proprio biglietto per la “La sera dei racconti”, spettacolo dedicato a un pubblico di tutte le età (intero 15€, ridotto 12€), sul sito www.ticketitalia.com/la-sera-dei-racconti, presso Underground (tel. 0761342987) e presso il bistrot del Teatro Caffeina (tel. 3923018392).

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e contatti è possibile rivolgersi al numero 351 70 32866, oppure inviare una mail a compagniassociazione@gmail.com.

Teatro Caffeina