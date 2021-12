AISM Viterbo: “Un grazie alla Dott.ssa Simonetta Tribuzi”

NewTuscia – VITERBO – AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Viterbo non può in un momento come questo, non dare un ultimo saluto a Simonetta Tribuzi, Assistente sociale e persona di grande valore. competente, tenace e veramente instancabile.

Testimoniano che durante il suo Servizio in ASL, si è distinta nel mettere al primo posto le persone e le loro reali esigenze, valorizzando la rete dei servizi territoriali mettendoli sempre al primo posto perché fondamentali per una corretta e completa presa in carico delle persone coinvolte nella sclerosi multipla.

AISM oggi, vuole dare sostegno alla famiglia a cui sicuramente viene a mancare un vero pilastro.

Persone come Simonetta hanno provato a cambiare lo stato ovvio delle cose. Un occhio sempre più che attento alle Associazioni perché aveva ben chiaro quanto, lavorando insieme, in rete e con un obiettivo comune, si potevano raggiungere grandi risultati. “Grazie Simonetta per quanto hai fatto e per quanto ci hai dato”.

La Sezione Provinciale AISM Viterbo

IL VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Vito DI NOTO