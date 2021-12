“Rimborsi, crediti d’imposta e incremento delle risorse per settori Tpl e turismo”

NewTuscia – VITERBO – “Fratelli d’Italia ha presentato alla manovra numerosi emendamenti per sostenere attivamente alcuni tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, predisponendo per gli stessi reali supporti e sgravi economici da parte dello Stato.

In commissione Trasporti, abbiamo proposto con il collega Silvestroni rimborsi, crediti d’imposta e incremento delle risorse per le imprese e gli operatori che lavorano nel tras porto pubblico locale e in quello turistico, prevedendo l’eliminazione del bollo auto e una riduzione dell’accisa sui carburanti. In commissione Bilancio ho altresì proposto la costituzione di un fondo di 10 milioni di euro per il 2022 a sostegno delle imprese ceramiche di Civita Castellana per far fronte ai rincari delle bollette luce e gas.

Ritengo fondamentale, inoltre, che i lavoratori operanti nel settore della produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili, vengano inseriti tra i lavori usuranti con la possibilità di accedere alla pensione anticipata”.

Così in una nota Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia, componente della commissione Trasporti della Camera.