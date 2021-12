Il regalo di Natale del Paolo Savi all’Emporio Solidale I Care

NewTuscia – VITERBO – Il 21 ed il 22 dicembre scorsi alcune studentesse dell’ITE Paolo Savi hanno allestito, all’interno dell’Istituto, un banchetto solidale proponendo l’acquisto di prod otti da loro stesse realizzati artigianalmente.

L’intero ricavato è stato devoluto all’Emporio Solidale I Care di Viterbo attraverso la consegna di 30 buoni spesa utilizzabili presso la Cooperativa Zootecnica Viterbese di Via Carlo Cattaneo a Viterbo.

Quest’ultima apprezzando l’iniziativa e condividendone le finalità ha voluto donare, a sua volta, ulteriori 10 buoni spesa.

I volontari e le volontarie dell’Emporio nel ringraziare tutte le studentesse che hanno dato vita a questo gesto di solidarietà, la Dirigente Scolastica Paola Bugiotti che ne ha autorizzato e favorito lo svolgimento, gli alunni e tutto il personale docente e non docente dell’ITE P. SAVI di VITERBO hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito raggiunto sottolineando come la sinergia tra il mondo della scuola, quello del lavoro e del volontariato possa generare significativi risultati sociali propri di una comunità solidale.

