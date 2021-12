Quattro patenti ritirate dai Carabinieri di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLION E – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ronciglione, in concomitanza dei giorni di festa natalizi, con l’aumento del flusso di veicoli in entrata dalla capitale, hanno aumentato i controlli alla circolazione stradale per prevenire incidenti e monitorare il regolare afflusso di auto, con il supporto delle Stazioni dei territori interessati.

Al termine dei controlli è stato denunciato un cittadino di origini nigeriane, che esibiva una patente di guida estera che a seguito di accertamenti è risultata essere falsa; successivamente sono state controllate altre due auto i cui guidatori al termine degli accertamenti sono risultati essere alla guida con taso alcolemico al di sopra della norma; e a seguito di un incidente stradale l’autista di una qlle auto coinvolte è risultato essere positivo sia al test alcolemico che per l’ uso di sostanze stupefacenti. A tutti e quattro è stata ritirata la patente di guida.

