Festività meste per la ASD SS Torrese 

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

ASD SS Torrese impegnata nel Girone B Campionato di Seconda Categoria. Non tanto per il gioco espresso (coach Alessandro Manucci valorizza ottimamente il materiale a propria disposizione) ma quanto per la considerazione che i punti da recuperare dalla zona salvezza sono 8. Le statistiche a corollario annunciano che la squadra è ultima in classifica con 1 punto in 9 partite e quindi 8 sconfitte. La mole di gioco sciorinata trova difficoltà ad essere concretizzata (solo 3 marcature griffate Gianluca Bisti, Ruggero Galli, Daffeh Ibra) mentre vengono pagate salatamente ed a caro prezzo distrazioni ed amnesie difensive (ben 27 le reti subite).

Con un fardello di -24 sicuramente poco incoraggiante, i ragazzi della Frazione si apprestano a preparare il nuovo avvio della stagione 2022. All’orizzonte la sfida sul terreno amico del Boario alla capolista Virtus Acquapendente. Un “derbyssimo a 360°” che almeno sulla carta sembra avere un unico favorito. Spetterà a chi non lo è dimostrate il contrario.