Assicurazione auto: il controllo della copertura oggi è a portata di click

NewTuscia – Quando si sale a bordo di un’auto, soprattutto se noleggiata o presa in prestito da terzi, bisogna sempre controllare di avere una copertura assicurativa in corso di validità. Tuttavia ad oggi non vige più l’obbligo di tenere in auto il certificato rilasciato dall’assicurazione al momento dell’attivazione e che riporti tutte le informazioni relative al contratto stipulato.

Qualora venisse richiesto, però, per un controllo, potrà essere m ostrato anche un certificato di assicurazione in formato digitale oppure una stampa non originale senza che il conducente del veicolo riceva una sanzione per l’assenza della certificazione cartacea.

Nonostante ciò, è il proprietario stesso che potrebbe aver bisogno di assicurarsi che la copertura non presenti problemi o che debba verificare gli accordi presi con agenzia assicurativa. Questo non risulta essere più un problema, perché grazie alle risorse della rete con un solo click è possibile monitorarla in qualsiasi momento e qualsiasi luogo ci si trovi.

Perché effettuare il controllo della polizza assicurativa

Le situazioni in cui si rende necessario effettuare un controllo della copertura dell’assicurazione auto possono essere le più diverse.

Innanzitutto, un motivo immediato potrebbe essere quello di verificare la data di scadenza della polizza allo scopo di non produrre ritardi nel pagamento successivo, con annessa sanzione e per non incorrere in eventuali responsabilità penali qualora si presentasse un sinistro con conseguenze serie.

Infatti, la copertura assicurativa per qualsiasi veicolo è obbligatoria per legge e si rischiano, oltre che multe, procedimenti legali ai propri danni quando si risulti inadempienti. Potrebbe essere utile consultarla proprio in caso di incidente o controllare quella di un’altra auto coinvolta per essere certi che non si presentino in seguito problemi con il risarcimento danni.

Inoltre, potrebbe insorgere il dubbio di non essersi rivolti alla giusta compagnia e di trovarsi di fronte ad una truffa che, una volta scoperta dalle autorità, potrebbe portare al sequestro del veicolo e ad una serie di spese per rimettere la situazione in regola.

Qualunque sia il motivo per cui si decida di accedere ai dati della polizza assicurativa, è possibile farlo nell’immediato usando il proprio smartphone e senza bisogno di recuperare fogli di carta.

Come portare a termine il controllo della polizza assicurativa

Uno dei modi per verificare la copertura assicurativa è offerto direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano che permette di recuperare i proprio dati tramite il Portale dell’Automobilista.

Per concludere il controllo della propria polizza assicurativa i passaggi da seguire sono pochi e rapidi e, soprattutto, molto semplici da mettere in atto anche per chi non sia particolarmente abile nella navigazione in Internet. Basterà collegarsi con il Portale, scegliere i servizi online, passare, poi, alla verifica della copertura RCA inserendo il tipo di veicolo e il numero di targa.

Un altro percorso di ricerca affidabile e sempre disponibile è quello del servizio istituzionale gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che dà l’opportunità di effettuare un controllo della polizza di veicoli immatricolati non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Tuttavia la procedura è in questo caso meno agevole poiché prevede una registrazione al portale per ottenere delle credenziali personali che, poi, andranno verificate; bisognerà, in seguito, loggarsi e portare a termine la ricerca della propria polizza per poterla controllare.