Anziano perde l’orientamento e chiede aiuto a dipendenti di un supermercato

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Ore prenatalizie movimentate ma fortunatamente a buon fine per un novantanne aquesiano che, perso l’orientamento si trovava a tarda sera in un posto a lui sconosciuto. Il fatto avviene in provincia di Grosseto, più precisamente ad Orbetello. Quando l’anziano chiede aiuto a dipendenti del supermercato “InGrande” Località Campolungo. Perché non sapeva il motivo per cui era finito lì.

“Eroe di turno” un Agente della Stradale di Orbetello libero dal servizio, avvisato dai responsabili del supermercato. Perché è riuscito a farsi dire il nome dell’anziano e compreso che era partito a bordo della propria auto per dirigersi a Grosseto.

Fattosi consegnare il cellulare dallo stesso, riusciva a contattare la moglie, preoccupatissima per le condizioni del marito che di testa sua si era allontanato per raggiungere l’appartamento di Grosseto. Città in cui stava fortunatamente un amico che si prendeva cura dell’anziano prima che arrivassero i parenti. Un ringraziamento particolare postnatalizio da Acquapendente all’Ispettore Francesco Fanfani all’apice di un team di Agenti che anche fuori dal servizio di lavoro sanno comunque rendersi disponibili. Il fatto rende ancora più meritati i premi di benemerenza consegnati loro alcuni mesi fa dal Sindaco di Grosseto.