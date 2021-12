Variante Omicron nella Tuscia: gli esperti sono sicuri

Si è ormai diffusa in tutta Italia, con una velocità disarmante, la Variante Omicron. E, sebbene da Belcolle ancora non sia arrivata una segnalazione certa, gli esperti sono sicuri che essa già circoli nella Provincia di Viterbo. Sarebbe inevitabile, d’altronde, considerato che in quasi tutte le province vicine già sono state effettuate segnalazioni in merito.

Tuttavia la variante Omicron, sebbene molto più contagiosa perfino della Delta, pare avere effetti molto meno gravi sulla popolazione anche già malata. La maggior parte delle persone che ne sono state colpite raccontano di leggeri febbri e raffreddori. Una buona notizia che potrebbe in un certo senso raccontare di una “fase finale” della vita del virus.

Si attendono ulteriori dati da parte della Asl Viterbese per ufficializzare la notizia di cui gli scienziati sono già certi.