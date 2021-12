Tuscia, la “provincia degli omicidi” per la stampa nazionale: 4 in 4 mesi

“Lite finisce in tragedia, 28enne ucciso a coltellate. Nel Viterbese è il quarto omicidio in quattro mesi” – Questo è il titolo di un articolo uscito ieri su una delle maggiori testate a livello nazionale, Repubblica. L’articolo del quotidiano ha giustamente sottolineato una triste tendenza che nel viterbese si sta allargando sempre di più.

Sono 4 gli omicidi in soli 4 mesi, e per una provincia poco vasta come la nostra è un dato davvero incredibile. Quasi tutti questi omicidi, tra l’altro, hanno avuto risonanza nazionale, in particolare quello del professore universitario Dario Angeletti.

La Tuscia sta quindi assumendo la brutta reputazione di provincia “violenta”, poiché sempre più spesso accostata a omicidi e casi di cronaca nera.