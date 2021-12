Tre ricordi e un impegno in memoria di Bell Hooks, Jean-Marie Muller e Desmond Tutu

NewTuscia – Nel giro di pochi giorni sono scomparse tre persone la cui azione, le cui opere, la cui testimonianza, molto hanno contato per noi.

Il 15 dicembre e’ morta la pensatrice e militante femminista ed antirazzista Bell Hooks.

Il 18 dicembre e’ morto il filosofo e attivista della nonviolenza Jean-Marie Muller.

Il 26 dicembre e’ morto Desmond Tutu, uno dei simboli della lotta contro l’apartheid e animatore della Commissione per la verita’ e la riconciliazione.

Al dolore per la loro scomparsa si unisce la gratitudine per quanto nelle loro vite hanno saputo fare per il bene comune dell’umanita’. Al dolore per la loro scomparsa si unisce la gratitudine per quanto nelle loro vite hanno saputo fare per il bene comune dell’umanita’.

E’ anche nel loro ricordo che esortiamo una volta ancora all’impegno comune contro tutte le violenze, le ingiustizie, le oppressioni; per la vita, la dignita’ e i diritti di tutti gli esseri umani; per la liberazione dell’umanita’; per la salvezza dell’intero mondo vivente.

E’ anche nel loro ricordo che esortiamo una volta ancora all’impegno comune per la liberazione di Leonard Peltier.

*

A chi legge queste righe chiediamo di inviare un messaggio di sostegno all’impegno per la liberazione di Leonard Peltier indirizzandolo:

– al Comitato internazionale di difesa di Leonard Peltier: contact@whoisleonardpeltier.info

nepi1.anpi@gmail.com, centropacevt@gmail.com, – alle associazioni democratiche promotrici di questa iniziativa: bigoni.gastone@gmail.com

*

Salvare le vite e’ il primo dovere.

Oppresse e oppressi di tutti i paesi, unitevi.

Solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’ dalla catastrofe.

Il “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo

Viterbo, 26 dicembre 2021