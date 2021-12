Scopriamo la Tuscia: la Faggeta Vetusta del Monte Cimino

Parte del patrimonio territoriale della Tuscia è la Faggeta Vetusta del Monte Cimino, patrimonio Unesco dal 7 luglio 2017.

Essa si estende per 58 ettari sul Monte Cimino, raggiungendo un’altitudine di 1053 m sul livello del mare.

Fa parte del Comune di Soriano nel Cimino, e sono presenti reperti che testimoniano come la zona fosse abitata in epoca etrusca e romana.

Andando ancora più indietro nel tempo, a più di un milione di anni fa, si scopre peraltro che in questa zona l’attività vulcanica fosse fortissima, in grado di modellare l’intero territorio per come lo vediamo oggi.