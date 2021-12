Maury’s Com Cavi Tuscania si impone 3/0 su Sabaudia e si laurea campione d’inverno

NewTuscia – TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania supera 3/0 Opus Sabaudia e chiude l’andata in testa alla classifica del girone blu della serie A3 Credem Banca. Saliti a Montefiascone in formazione largamente rimaneggiata, i pontini non riescono a fare fronte ad una Maury’s Com Cavi Tuscania concentratissima e ben determinata a cogliere l’occasione di raggiungere e superare, in virtù degli scontri diretti, la capolista Lecce ferma per riposo.

Al fischio di inizio dei signori Grossi e Pescatore, Sandro Passaro schiera così lo starting-six dei padroni di casa: Marsili in regia e Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli bande laterali, Ceccobello e Quarta centrali, Prosperi libero. Gli ospiti rispondono con Palombi al palleggio in diagonale con Rossato, Meglio e Pomponi di banda, Miscione e Tognoni al centro, Recupito libero

Primo set: Parte forte Tuscania e prende subito i break di vantaggio 4/0, Budani chiama il primo time-out. Ancora vincente il muro di Tuscania 7/0. Ace di Marinelli, Sabaudia ferma di nuovo il tempo 8/0. Ace di Rossato 8/2. Ace di Boswinkel 12/4. Muro di Rossatti su Rossato, massimo vantaggio Tuscania 13/4. Palla slash messa a terra da Marinelli e ace di Rossatti, ancora massimo vantaggio Tuscania 17/5. Attacco vincente di Boswinkel per il 22/11. Quarta trova il mani fuori del muro e il primo set-point per Tuscania 24/12. Invasione Sabaudia, la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il primo parziale 25/13.

Secondo set: Sabaudia in campo con De Vito al posto di Miscione. Il secondo parziale parte all’insegna dell’equilibrio 6/4. Attacco vincente di Boswinkel, Tuscania prova ad allungare 8/4. Finisce fuori l’attacco di Pomponi 13/8, massimo vantaggio Tuscania. Attacco vincente di Marinelli 17/12. Invasione Sabaudia, Budani ferma il tempo 18/12. Pipe vincente di Marinelli 20/14. Nel Tuscania Catinelli per Ceccobello per il servizio. Passaro chiude il cambio 21/15. Muro di Quarta su Rossato 22/15. Ace di Rossatti, primo set-point per Tuscania 24/16. Finisce in rete il servizio di Pomponi, Tuscania si aggiudica anche il secondo parziale, 25/17.

Terzo set: Non trova il tocco del muro l’attacco di Meglio, Budani ferma il tempo 4/2. Muro di Quarta su Rossato 5/2. Rossatti mette a terra una palla slash, Sabaudia chiede il video-check che dà ragione agli arbitri 6/2. La pipe di Rossatti finisce out, 7/5. Attacco vincente di Rossato 8/6. A segno l’attacco di Marinelli, Tuscania prova ad allungare 11/6. Fuori l’attacco di Rossato, Budani ferma il tempo 14/7. Nel Tuscania Stamegna per Rossatti e Catinelli per Ceccobello. Boswinkel trova il mani out del muro 17/9. Muro di Stamegna su Pomponi 18/9. Nel Sabaudia Conoci per Pomponi. 20/10. Tuscania cambia Quarta con Della Rosa. Muro di Ceccobello su Meglio 23/12. Ace di Della Rosa,, primo match ball Tuscania 24/12. 25/13 Finisce in rete il servizio di Rossato, Tuscania si aggiudica set e incontro e chiude il girone blu in vetta alla classifica 25/13.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – OPUS SABAUDIA 3/0

(25/13 – 25/17 – 25/13 )

Durata: ’21, ’23, ’26

Arbitri: Dario Grossi e Luca Pescatore

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 2, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa 1, Boswinkel 16, Catinelli, Rossatti 13, Ceccobello 7, Quagliozzi, Marinelli 11, Quarta 4, Turri Prosperi (L). All. Passaro. Vice All. Barbanti. Ass. Perez Moreno.

Opus Sabaudia: Palombi 1, Recupito, Conoci 1, Zornetta, Ferenciac, Pomponi 3, Miscione, Rossato 11, Tognoni 3, De Vito 2, Meglio 3, Schettino, Calarco. All. Budani. Vice All. Saccucci.

MVP: Michele Marinelli dal vice sindaco di Tuscania Leopoldo Liberati, che premia anche coach Sandro Passaro per il primo posto nel girone di andata.

Giancarlo Guerra

Ufficio Stampa Tuscania Volley

Foto: Luca Laici