La Tuscia degli eventi nonostante il Covid – PROGRAMMA DI OGGI

Nonostante le restrizioni per via del Covid, molte iniziative nella Tuscia si svolgeranno comunque. Eccone alcune per oggi pomeriggio, giorno di S. Stefano:

A Viterbo la “Passeggiata alla scoperta delle tradizioni natalizie” dalle ore 15:30, da Piazza Martiri d’Ungheria

A Bagnoregio le rappresentazioni del Comitato di Croce Rossa Italiana, nel paese

A Gradoli ”Natale con i fantasmi’ di Gianni Abbate, ore 17:30 al Teatro A. Farnese

A Nepi, ore 18:30, “Tradizionale Concerto di Santo Stefano”

A Tarquinia il presepe vivente