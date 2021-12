Capranica, festività tristissime per la scomparsa di Lavinia

Festività tristissime, di lutto e sgomento, per la Comunità di Capranica, in seguito alla prematura scomparsa di Lavinia Bozzo, a soli 27 anni, avvenuta per aver perso il controllo dell’auto. Pure oggi, giorno di Santo Stefano, il dolore è forte e il ricordo permane.

Lo stesso Pietro Nocchi, sindaco del Comune, si è espresso in merito il giorno della Vigilia:

“Oggi è una vigilia di Natale triste per la Comunità di Capranica.

Il nostro Paese si è svegliato con una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire, in un profondo dolore di fronte al quale non ci sono parole.

La morte di una persona giovane fa tanto male. Tutta la Comunità si stringe in un grande abbraccio intorno alla famiglia Bozzo.

Ai genitori, Romolo e Licia, due persone straordinarie che negli anni hanno dato tanto a Capranica, con un impegno unico nel volontariato attraverso la Croce Rossa e nel ruolo comunale a servizio dei cittadini.

Un amore diffuso verso la Comunità, che possa stringervi in questo Natale che ci colpisce tutti, in un cordoglio di rispetto e silenzio per quanto accaduto.”

E il comunicato social del fratello Marco:

“Non uso mai questo profilo. Non ho neanche un profilo personale perché mi sono sempre sentito fieramente ‘vecchie maniere’. Lo uso solo questa volta per ringraziare tutti quelli che hanno travato anche un solo istante per ricordare mia sorella Lavinia.”

Oltre che la Croce Rossa Capranica:

“Ciao collega, ciao dolcissima Lavinia sei volata in cielo troppo presto… hai lasciato un vuoto enorme nei nostri cuori .

Tutti i volontari del Comitato di Capranica si stringono in un grande caloroso abbraccio alla famiglia del Vicepresidente Romolo Bozzo e alla cara Licia”