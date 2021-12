Premio internazionale di poesia “Principe Nicolò Boncompagni Ludovisi”. Le viterbesi Nadia Pascucci ed Anna Maria Stefanini tra le premiate

NewTuscia – ROMA – Mercoledì 21 dicembre, alle 15,30, alla sala Protomoteca del Campidoglio, è andata in scena la Poesia in un evento di elevato spessore culturale: la cerimonia finale del Premio internazionale di Poesia Nicolò Boncompagni Ludovisi.



Il Sindaco di Roma ha inviato un saluto in forma scritta perché imposs ibilitato a presenziare, a causa di impegni istituzionali.

Sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del I Municipio di Roma Giulia Ghia e il Presidente della VIII Commissione Urbanistica di Roma Capitale Tommaso Amodeo al quale va un ringraziamento degli organizzatori per essersi adoperato per la concessione della prestigiosa Sala.

Il Comitato d’Onore del Premio, organizzato dall’Associazione Culturale Calliope presieduta da Maria Buongiorno e da Diego De Nadai ha visto la partecipazione della Principessa Rita Boncompagni Ludovisi, della Principessa Elettra Marconi Giovannelli, del Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, di Bianca Maria Caringi Lucibelli, del Principe Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra e di Daniela Di Francesco, Madre Teresa dell’Orfanotrofio San Giuseppe della Montagna, Pasquale Gnasso, Ilian Rachov. Madrina dell’evento la Contessa Erika Emma Fodrè di San Miniato Ambasciatrice di Cultura e Libertà per l’Ungheria

La Giuria, il Presidente Giorgio Linguaglossa, Letizia Leone e Gino Rago, Marina Petrillo, Daniela Cecchini avevano già espresso il loro voto sulle circa 2200 opere.

Ospiti della serata sono stati, fra gli altri: l’Architetto Fabrizio Rafaniello, il Dr. Fabrizio Pellegrini in rappresentanza dell’Accademia Ergo Cantemus Orchestre di Tivoli.

Ecco i nomi di tutti i premiati

Targa vincitore Sezione Poesia edita

1° Classificato: Blandino Giuseppe con la poesia “ Fragilità ancestrale

Targa vincitore Sezione Poesia inedita

1ª Classificata: Pirotti Simona con la poesia “ Regaliamoci un tango “.

Targhe vincitori Sezione Poesia in vernacolo

1 ª Classificata: Gabriella Tomasino con la poesia “ O’ tiempo è passato

Targa Vincitore sezione Poesia estera

1ª Classificata: Cristina Pizarro con la poesia “ La vita fugge “ (A vida foge-nós)

PortogalloTarghe ai vincitori Sezione Poesia edita

2° Classificato Dalla Libera Emanuela con la poesia Sedimentare il tempo “

3° Classificato Parrini Paolo con la poesia Un uomo tra gli uomini “

Targhe vincitori Sezione Poesia inedita

2° Classificato Oppo Graziella con la poesia “ Pensieri dispari”

3° Classificato Nunzio Buono con la poesia “ Versi non scritti “.

Targhe vincitori Sezione Poesia in vernacolo

2° Classificato Igor Issorf con la poesia “ A Roma mia “

3° Classificato Anna Maria Stefanini con la poesia “ La Muntura

Targhe Vincitori sezione Poesia estera

2) Classificato Simone Raymonde Ferrier Con La Poesia “ Melodie d’ iver”

Francia

3) Polidori Silvia con la poesia “ The Breat of the win “

Premi speciali targhe

3)Gabriella cinti per l’alto valore delle sue opere e la divulgazione della cultura

in italia

4) Edith Dzieduszycka Premio alla carriera

6)Pascucci Nadia Premio della critica

7) Lucibelli Azzurra per i suoi meriti artistici The voice del premio

internazionale di Poesia

Principe Nicolò Boncompagni Ludovisi

8) Caranti Stefano Premio per la divulgazione culturale

9) Mohammed Ayyoub Premio speciale della giuria

10) Prandi Alberto Premio della critica e della giuria.

Pergamente e medaglie finalisti SEZIONE POESIA EDITA

1 ) Angeletti Elvio Poesia edita “Angoli silenziosi”

2) Di Leo Maria Rosaria Poesia edita “ Ciò che resta sono gli occhi”

3) Ferreri Tiberio Tina Poesia Edita “ I sentieri del Vento “

4) Festi Morena Poesia edita “ Persistenze di memorie “

5) Francioso Patrizia Poesia edita “ La coda dell’occhio”

6) Marra Nadia Poesia edita “Versi e Capoversi”

7) Molteni Roberto Poesia edita “ l’Artificiale Assoluto “

8) Paci Gabriella Poesia edita “ Le parole dell’inquietudine “

9) Starita Rosalisa Poesia edita “La missione Aliya Bet 1945-1948 e il contributo

delle navi Italiane”

10) Tagliente Grazia Poesia edita “ Di vento in-vento”.

Pergamente e medaglie finalisti SEZIONE POESIA INEDITA

11 ) Bocci Lorenzo Poesia inedita “Ricordati di me in un’ altra vita”

12) Chiricosca Rosa Poesia inedita “ Ezio Bosso in concerto”

13) Commone Teresa Poesia inedita “ Arriva il meno “

14) Crisostomidis Gatti Paola Poesia inedita “ Dove sta la verita “

15) Ercole Paola Poesia inedita “ La carne del tempo “

16) Gentili Stefano poesia inedita“ Cercami “

17) Maraviglia Poesia inedita “ Avrei voluto “

18) Pascucci Donatella “Poesia inedita “ Vorrei trovare la parola pura “

19) Regondi gianluca Poesia inedita “ Stagioni di pane “

20) Tuffariello Valeria Poesia inedita “ Mi hai vista nuda”.

Pergamene e medaglie finalisti SEZIONE POESIA IN VERNACOLO

21 ) Cundari Maria Clotilde Poesia in vernacolo “Isso e o’ canillo “

22) Di Pane Renato Poesia in vernacolo” Quant’amuri “

23 ) Di Pietro Umberto Poesia in vernacolo “ Na bella mora “

24) Rizzo Annamaria Poesia in vernacolo” E’ …