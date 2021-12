Omicidio di Natale: il presunto assassino di Enogieru Orobosa piantonato in ospedale. Avrebbe tentato il suicidio in cella

NewTuscia – VITERBO – Non si è salvato, purtroppo, Enogieru Orobosa, il 28enne nigeriano ucciso con una coltellata all’addome ieri sera poco dopo le 22.20 per motivi che risulterebbero futili.



Ancora da ricostruire la dinamica dell’agguato. Sul posto è intervenuta ieri sera immediatamente la Polizia, che ha subito avviato le indagini, e l’ambulanza del 118 che ha trasportato già in fin di vita il nigeriano all’ospedale di Belcolle. Sottoposto ad operazione per una grossa emorragia il nigeriano non ha superato l’intervento ed è deceduto.

Per l’omicidio è fisso in ospedale un altro nigeriano, Christofer Nelson, che avrebbe agito nei confronti dell’Enogieru. Era stato arrestato ma, avendo, sembra, tentato il suicidio, è stato trasferito d’urgenza in ospedale in stato di stretta sorveglianza.

Un dramma a Natale che ha lasciato tutti sgomenti.