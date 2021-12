Gli auguri di Natale dell’Università Agraria di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Natale… tempo di ringraziamenti e di auguri. Teniamo dal profondo del cuore a porgere alla cittadinanza i migliori auguri di buon Natale e di liete festività.

parazioni, eventi, progetti, persone che offrono tempo e risorse per il bene di tutti ed a cui siamo immensamente grati. E nel farlo, ringraziamo tutti i cittadini di Tarquinia, i concessionari degli orti dell’Università Agraria che spesso hanno avuto molta pazienza ed hanno collaborato rendendo più snelli vari procedimenti, tutti gli agricoltori che ci hanno sostenuto nel perorare le cause che stiamo combattendo, tutte le persone che ci stanno aiutando per riparazioni, eventi, progetti, persone che offrono tempo e risorse per il bene di tutti ed a cui siamo immensamente grati.

Ringraziamo il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio e gli Enti con cui si è aperta una proficua collaborazione su più fronti, che auspichiamo possa proseguire con sempre maggior slancio, indipendentemente dal colore politico.

Ringraziamo le Associazioni con cui è sempre un piacere collaborare e con le quali ci impegneremo a realizzare per l’anno venturo iniziative di interesse, e le scuole, vero perno della nostra comunità, con cui anche per il 2022 saranno messi in campo progetti importanti.

Ringraziamo la Diocesi, sempre preziosa.

Ringraziamo i dipendenti dell’Università Agraria, che lavorano spesso tra varie difficoltà, ma sempre con dedizione.

E teniamo a fare questi ringraziamenti perchè ad amministrare non si è mai soli: se abbiamo potuto fare molte cose, è solo grazie a chi ci ha offerto il proprio tempo, il proprio sostegno, il proprio aiuto, e questo ci rende ancor più orgogliosi di poter servire questo Ente e questa meravigliosa cittadinanza. Per il 2022 cercheremo di alzare ancora l’asticella, ed abbiamo già in programma varie battaglie da intraprendere ed iniziative da realizzare, per le quali vi promettiamo il massimo impegno e l’assoluta dedizione, e per cui di certo continueremo ad aver bisogno di voi.

Alberto Tosoni e Giuseppina Befani – Università Agraria di Tarquinia