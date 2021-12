Stretta di Natale, le nuove misure varate dal Consiglio dei Ministri

NewTuscia – VITERBO – Nuove misure restrittive varate dal Consiglio dei Ministri con il decreto firmato il 23 dicembre in vista di Natale e Capodanno.

Prima di tutto le mascherine sono obbligatorie anche in zona bianca all’aperto, in cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi oltre che su mezzi di trasporto occorrono le Ffp2.

Secondo le nuove disposizioni poi è vietato in occasione del 31 dicembre l’organizzazione di feste all’aperto, la consumazione di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi; mentre nei ristoranti deve essere assicurato il distanziamento tra tavoli di almeno un metro. Fino al 31 gennaio 2022, nei ristoranti al chiuso, anche al banco, è prevista l’estensione dell’obbligo del super green pass che sarà imprescindibile anche per accedere a a musei, luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò.

L’accesso a sale da ballo e discoteche è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario”, oppure chi ha completato il ciclo primario ma non ha ancora la dose booster, dovrà presentare un tampone con esito negativo.

Dal 1 febbraio 2022 si procederà con la riduzione della durata della validità dei Green Pass, portandola da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà portato da 5 a 4 mesi per gli adulti una volta ottenuta l’approvazione dell’Aifa.

La decisione di obbligo vaccinale ai dipendenti della pubblica amministrazione, è stata invece rimandata.